Calcio | Coppa Italia | l’Atalanta batte il Venezia 2-0 e approda ai quarti

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)di Giampiero Gasperini sconfigge per 2-0 iltra le mura amiche del Gewiss Stadium di Bergamo in un match a senso unico. I nerazzurri attendono ora la vincente di Napoli-Fiorentina aidie rivolgono le loro attenzioni alla cruciale sfida di campionato contro l’Inter capolista in programma domenica sera. Primo tempo dominato dai padroni di casa che concretizzano al 12? grazie alla rete di Luis Muriel su assist chirurgico di Remo Freuler. L’esterno atalantino sfiora il raddoppio al 36? calciando forte sulla destra da distanza ravvicinata ma Lezzerini è attento e respinge. La prima frazione si conclude con l’incornata di Teun Koopmeiners, bravo ad avventarsi sullo spiovente, che si spegne sulla traversa. Nella ripresa la musica non cambia, gli uomini del Gasp fanno la ...

Forse correndo qualche rischio di troppo, per i canoni di Gasperini, ma l'Atalanta supera il Venezia 2 - 0 e vola ai quarti di finale diItalia. I bergamaschi la sbloccano dopo 12'. Frueler pesca in area Muriel. Il colombiano la stoppa di petto e con una finta mette a sedere Lezzerini. Il Var conferma il gol, nonostante le ...L'Atalanta ha battuto 2 - 0 (1 - 0) il Venezia in una partita degli ottavi di finale diItalia e si è qualificata per i quarti. Nel prossimo turno la formazione allenata da Gian Piero Gasperini affronterà la vincente della sfida tra Napoli e Fiorentina. . 12 gennaio 2022L’attaccante dell’Atalanta ancora a segno: “Successo voluto fortemente” C’è ancora lo zampino di Luis Muriel nel successo conquistato dall’Atalanta sul Venezia che vale il passaggio ai quarti di final ...BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce come in campionato, con la vittoria dell’Atalanta su un Venezia comunque propositivo fino al fischio ...