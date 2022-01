Calcio | Bologna Ripresa verso Napoli | sublussazione spalla per Orsolini

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le condizioni dell'esterno, ieri in gol a Cagliari, verranno valutate nei prossimi giorni- Dopo la sconfitta di ieri in casa del Cagliari,stamane subito in campo in vista del match ...

Le condizioni dell'esterno, ieri in gol a Cagliari, verranno valutate nei prossimi giorni- Dopo la sconfitta di ieri in casa del Cagliari,stamane subito in campo in vista del match casalingo di lunedì contro il Napoli di Spalletti. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato ... Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti del Bologna, all'indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ...