Calcio a 5 | si avvicina l’Europeo Gli azzurri si allenano a Salsomaggiore

L'Italia di Calcio a 5 si prepara a Salsomaggiore Terme in vista degli Europei. Una settimana di preparazione in vista dell'esordio contro la Finlandia. Risultati positivi al Covid, Giuliano Fortini, Alex Merlim e Murilo Ferreira non si sono ancora aggregati al gruppo, mentre Bellarte ha aggiunto all'elenco dei convocati Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma) e Felipe Tonidandel (Italservice Pesaro). Lunedì 17 la squadra partirà per i Paesi Bassi, Groningen per la precisione, la sede del girone che comprende anche Kazakistan, Finlandia e Slovenia. A quel punto il Ct Bellarte dovrà comunicare alla Uefa la lista definitiva dei 14 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale. Questo l'elenco dei convocati: Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Stefano Mammarella (Futsal Pescara), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson). Giocatori di movimento: ...

