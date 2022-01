Calafiori a sorpresa si allontana da Cagliari: la nuova destinazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembrava tutto fatto per il suo approdo al Cagliari e invece Riccardo Calafiori non giocherà in Sardegna. L’esterno sinistro della Roma è pronto a vestire la maglia del Genoa. Cambio di destinazione improvviso per il nazionale Under 21 dietro cui si nasconde lo zampino del suo agente. Il classe 2002 infatti è rappresentato da Mino Raiola, procuratore anche di Mohamed Fares. L’algerino è fortemente voluto da Ivan Juric a Torino, con i granata già d’accordo con la Lazio, proprietaria del cartellino. L’ex SPAL però è attualmente in prestito al Genoa e il grifone non ha intenzione di liberarlo. Per sbloccare la situazione Raiola sembra aver dirottato Calafiori in Liguria, così da permettere a Fares di volare a Torino. Lo riporta Nicolò Schira. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembrava tutto fatto per il suo approdo ale invece Riccardonon giocherà in Sardegna. L’esterno sinistro della Roma è pronto a vestire la maglia del Genoa. Cambio diimprovviso per il nazionale Under 21 dietro cui si nasconde lo zampino del suo agente. Il classe 2002 infatti è rappresentato da Mino Raiola, procuratore anche di Mohamed Fares. L’algerino è fortemente voluto da Ivan Juric a Torino, con i granata già d’accordo con la Lazio, proprietaria del cartellino. L’ex SPAL però è attualmente in prestito al Genoa e il grifone non ha intenzione di liberarlo. Per sbloccare la situazione Raiola sembra aver dirottatoin Liguria, così da permettere a Fares di volare a Torino. Lo riporta Nicolò Schira. Thomas Cambiaso

Advertising

HyboriaLeague : RT @enzolampard: Il #Genoa a sorpresa ha chiuso per #Calafiori della #Roma, arriva in prestito #Calciomercato - cicciojumped3 : RT @salda__: «Roma, domani arriva Sergio Oliveira. Via Mayoral e Villar al Getafe. Sorpresa in uscita: Calafiori non va al Cagliari ma al G… - enzolampard : Il #Genoa a sorpresa ha chiuso per #Calafiori della #Roma, arriva in prestito #Calciomercato - YBah96 : RT @salda__: «Roma, domani arriva Sergio Oliveira. Via Mayoral e Villar al Getafe. Sorpresa in uscita: Calafiori non va al Cagliari ma al G… - asrsupporter : @DanieleGianca @DiMarzio No, quel coglione di Gianluca mi ha pescato. Ha detto che la sorpresa è Calafiori al Genoa… -