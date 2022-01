Cagliari | Goldaniga si presenta | «Contento di essere qui E’ cambiato il vento»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il neo difensore delEdoardosiai nuovi tifosi: le prime parole in maglia rossoblù Edoardosiai nuovi tifosi dopo aver firmato il contratto che lo legherà alfino al 2024. Le sue parole:– «Finalmente inizia l’avventura a. Vengo con grande entusiasmo e determinazione per raggiungere l’obbiettivo» SQUADRA – «Ho trovato una squadra affiatata con due risultati positivi, diciamo che nello spogliatoio èil» RUOLO – «Mi trovo a mio agio nella difesa a 3, con Mazzarri ho parlato e ci siamo trovati sui concetti di gioco. Spero di aiutare lui, la società e la squadra» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene ...

"IlCalcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin" si legge nella nota rilasciata dalla società sarda. "Nell'Isola ...Godin era arrivato adall'Inter nel settembre del 2020: all'esordio con l'Atalanta il ... Intanto è ufficiale l'acquisto del difensore Edoardo. Il centrale si trasferisce dal Sassuolo ...Dopo l’attesa per la quarantena scattata per la positività al Covid, il Cagliari ha finalmente ufficializzato l'acquisto dal Sassuolo, a titolo definitivo, del difensore Edoardo Goldaniga. Per lui un ...Calciomercato, le notizie di mercoledì 12 gennaio 2022. Il Cagliari annuncia Goldaniga. Il Sassuolo a caccia del dopo Boga.