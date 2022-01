Borsellino | emergenza Covid | salta udienza depistaggio a Caltanissetta 2

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nel 1995 l'ex pentito Vincenzo Scarantino parlando con la sua legale, appunto l'avvocata Falcone, che oggi avrebbe dovuto essere ascoltata nel dibattimento, diceva: "Mi sento preso in giro”, senza sapere di essere intercettato nella sua casa di San Bartolomeo al Mare, in Liguria. E' il 22 gennaio del 1995 e Scarantino si confidava con l'avvocata. Si sentiva “preso in giro” ma “non dagli avvocati”, chiariva al legale. Per questo motivo voleva tornare in carcere e “rispedire la famiglia a Palermo”. “Afferma che non ce l'ha con i magistrati – come annotavano i poliziotti nel brogliaccio che è stato depositato alla Procura dinell'ambito dell'indagine aperta dalla Procura di Messina su due magistrati poi archiviata - ma con qualcuno di Palermo che lo vuole fare innervosire” e che vede “cose strane”. E ribadiva che lui “sa” di parlare con ...

(Adnkronos) - Nel 1995 l'ex pentito Vincenzo Scarantino parlando con la sua legale, appunto l'avvocata Falcone, che oggi avrebbe dovuto essere ...Caltanissetta, 12 gen. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Per "per ragioni legate all'attuale emergenza sanitaria" i due pm titolari, Maurizio Bonaccorso e Stefano Luciani, non hanno potu ...