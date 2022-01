Borsa: Europa sale in attesa WS,con inflazione Usa che corre (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Migliorano le principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future accelerano il rialzo, dopo i dati sull'inflazione che corre a dicembre negli Stati Uniti. In Europa la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Migliorano le principali Borse europee, indell'apertura di Wall Street, dove i future accelerano il rialzo, dopo i dati sull'chea dicembre negli Stati Uniti. Inla ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa sale in attesa WS,con inflazione Usa che corre: Torna in calo prezzo del gas in Europa. Su greggio e… - infoiteconomia : Borsa: l'Europa parte bene dopo Powell, a Milano (+0,5%) debole Unicredit - Il Sole 24 ORE - zazoomblog : Borsa: Europa cauta in attesa inflazione Usa Milano +01% - #Borsa: #Europa #cauta #attesa - fisco24_info : Borsa: Europa cauta in attesa inflazione Usa, Milano +0,1%: Petrolio in rialzo, gas scende a 79 euro.Bene future Wa… - tfnews_t : #BORSA #Milano ed europee avviano le sedute tendenti al rialzo #piazzaaffari #borsadimilano #europa #Italia… -