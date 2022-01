Bonus psicologo | la difesa di Speranza | «Il fondo del Parlamento era insufficiente per sostenerlo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Vado dritto al punto con una preghiera. Lo facciamo questo, ministro?». L’interrogazione alla Camera del deputato dem Filippo Sensi al ministro della Salute Robertoè cominciata così, chiedendo conto di quell’emendamento tanto atteso e poi bocciato dal Senato che poche settimane fa ha messo ancora una volta la salute mentale tra i problemi secondari del Paese. Promotore della petizione che nel giro di pochi giorni ha raggiunto le 250 mila firme, Sensi ha continuato: «L’emergenza psicologica è l’altra faccia della pandemia. Al Senato l’emendamento è arrivato a un passo, ci riproviamo ministro? L’auto psicologico non è in competizione con lo sforzo che l’attuale emergenza richiede al sistema sanitario nazionale. Ci sono 250 mila persone che lo chiedono». La proposta per unsalute mentale era stata lanciata ...