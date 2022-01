Bonus internet fino a 2500 euro, ecco per chi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sbloccato i fondi con un decreto attuativo per quanto riguarda la digitalizzazione Si sbloccano i fondi per il Bonus internet 2022. Il Ministro per lo Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo che rende operativi i fondi di un sostegno già previsto da tempo. Si tratta del Bonus internet. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha sbloccato i fondi con un decreto attuativo per quanto riguarda la digitalizzazione Si sbloccano i fondi per il2022. Il Ministro per lo Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo che rende operativi i fondi di un sostegno già previsto da tempo. Si tratta del. L'articolo proviene da Consumatore.com.

