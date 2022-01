Bonus bebè e assegno di maternità: per la Corte Costituzionale non possono essere subordinati al permesso di lungo soggiorno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Richiedere il permesso di lungo soggiorno alle persone straniere che non provengano dall’Unione europea per l’accesso al Bonus bebè e all’assegno di maternità non è Costituzionale. Lo ha deciso la Consulta, riunita in camera di consiglio, che – dice una nota di oggi – ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina dei due assegni, quello bebè e quello di maternità. L’attuale normativa viene ritenuta «lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Richiedere ildialle persone straniere che non provengano dall’Unione europea per l’accesso ale all’dinon è. Lo ha deciso la Consulta, riunita in camera di consiglio, che – dice una nota di oggi – ha esaminato le questioni sollevate dalladi cassazione sulla disciplina dei due assegni, quelloe quello di. L’attuale normativa viene ritenuta «lesiva del principio di eguaglianza e della tutela dellaperché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari delper soggiornanti Ue di...

fattoquotidiano : Bonus bebè, chiedere il permesso di soggiorno agli stranieri come requisito è incostituzionale - patronatoacliIT : A partire dal 2022, il Bonus Bebè sarà sostituito dall'Assegno Unico. Se rientri tra gli aventi diritto, però, puo… - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: La Consulta esiste ancora, in certi casi. 'E' incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno chiesto agli str… - giovcusumano : RT @CorteCost: Bonus bebè e assegno di maternità: incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per gli stranieri. https:/… - FaccioTommaso : RT @CorteCost: Bonus bebè e assegno di maternità: incostituzionale il requisito del permesso di lungo soggiorno per gli stranieri. https:/… -