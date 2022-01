Bonus acqua, a chi spetta e come fare domanda (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Bonus acqua è una misura che è stata introdotta con la finalità di ridurre la spesa per il servizio idrico di tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico e sociale. spetta, ricorda studiocataldi.it, anche ai titolari di reddito o pensione di cittadinanza, viene riconosciuto automaticamente Prevista dal DPCM del 13 ottobre 2016, in virtù dell’art. 60 del Collegato Ambientale (Legge n. 221/2015) è stata attuata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. In pratica, grazie al Bonus acqua, l’utente è esonerato dal pagamento di un quantitativo minimo di acqua a persona all’anno, stabilito nella misura di 50 litri giorno a persona, perché considerato come quantitativo corrispondente ai fabbisogni essenziali del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilè una misura che è stata introdotta con la finalità di ridurre la spesa per il servizio idrico di tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico e sociale., ricorda studiocataldi.it, anche ai titolari di reddito o pensione di cittadinanza, viene riconosciuto automaticamente Prevista dal DPCM del 13 ottobre 2016, in virtù dell’art. 60 del Collegato Ambientale (Legge n. 221/2015) è stata attuata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. In pratica, grazie al, l’utente è esonerato dal pagamento di un quantitativo minimo dia persona all’anno, stabilito nella misura di 50 litri giorno a persona, perché consideratoquantitativo corrispondente ai fabbisogni essenziali del ...

