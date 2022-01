Bologna, si ferma Orsolini: sublussazione acromion claveare nella spalla destra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bologna di nuovo al lavoro a Casteldebole all’indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato per Jerdy Schouten. Brutte notizie invece per Riccardo Orsolini (accostato al Siviglia) che ieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le sue condizioni saranno valutate in questi giorni. La preparazione della squadra di Mihajlovic continuerà domani con un allenamento al centro tecnico Niccolò Galli alle 14. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022)di nuovo al lavoro a Casteldebole all’indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato per Jerdy Schouten. Brutte notizie invece per Riccardo(accostato al Siviglia) che ieri ha riportato una: le sue condizioni saranno valutate in questi giorni. La preparazione della squadra di Mihajlovic continuerà domani con un allenamento al centro tecnico Niccolò Galli alle 14. SportFace.

