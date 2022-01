Bollettino, quasi 200mila contagi e 313 morti: il governo pronto all'estremo rimedio, spunta l'elenco "punitivo" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Rimangono attorno a quota 200mila i nuovi casi di Covid, mentre si registra una piccola inversione di tendenza per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, che per la prima volta nel 2022 fanno registrare il segno meno (-8 rispetto al +71 di ieri). Il Bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 196.224 contagiati, 108.198 guariti e 313 morti a fronte di 1.190.567 tamponi analizzati. Il tasso di positività è stato rilevato al 16,5 per cento (+0,4 rispetto a ieri), segno che la situazione a livello di contagi è pressoché invariata: il numero balla soltanto a seconda di quanti tamponi vengono eseguiti, ieri erano quasi 200mila più di oggi e così si spiega la differenza di circa 20mila casi. Per quanto concerne ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Rimangono attorno a quotai nuovi casi di Covid, mentre si registra una piccola inversione di tendenza per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, che per la prima volta nel 2022 fanno registrare il segno meno (-8 rispetto al +71 di ieri). Ildi oggi, mercoledì 12 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 196.224ati, 108.198 guariti e 313a fronte di 1.190.567 tamponi analizzati. Il tasso di positività è stato rilevato al 16,5 per cento (+0,4 rispetto a ieri), segno che la situazione a livello diè pressoché invariata: il numero balla soltanto a seconda di quanti tamponi vengono eseguiti, ieri eranopiù di oggi e così si spiega la differenza di circa 20mila casi. Per quanto concerne ...

