Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 12 gennaio

Advertising

infoitinterno : Covid, bollettino Italia e Lombardia oggi 12 gennaio 2022: dati e contagi Coronavirus - lucarango88 : @quinonsischerza @you_trend Nessuna nota al bollettino che riguardi la #Lombardia. - AcerboLivio : Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi mercoledì 12 gennaio - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 gennaio: Numeri su contagi, ricoveri e morti d… - statodelsud : Covid Lombardia, il bollettino: 45.555 casi. I ricoverati sono 3.458 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

...di Azienda Zero. Sono 32 i decessi comunicati per lo stesso arco temporale mentre si registra un netto calo nei ricoveri con - 117 pazienti in reparto e - 5 in terapia intensiva....Ricordiamo che neldi ieri, martedì 11 gennaio 2022, è stato raggiunto un nuovo record: 220.532 contagi e 294 morti, di cui 54mila soltanto in, con un aumento sulle terapie ...Covid in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 12 gennaio 2022. Tra poco conosceremo i dati dell'evoluzione della pandemia secondo il report quotidiano del Ministero della ...Covid in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 12 gennaio 2022. Tra poco conosceremo i dati dell'evoluzione della pandemia secondo il ...