Bollettino Covid oggi, mercoledì 12 gennaio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ecco il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a mercoledì 12 gennaio 2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al Covid-19. Ecco dunque i dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino. oggi si registrano 196.224 nuovi contagi, 323 morti, 108.198 guariti, 361.587 tamponi molecolari, 1.669 in terapia intensiva, 17.309 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 87.921 gli attualmente positivi in più per un totale di 2.222.060. IL Bollettino ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a122022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 196.224 nuovi, 323, 108.198, 361.587 tamponi molecolari, 1.669 in terapia intensiva, 17.309 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 87.921 gli attualmente positivi in più per un totale di 2.222.060. IL...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - fattoquotidiano : Molti esperti chiedono di non pubblicare più il bollettino. Per Bassetti sono “falsati i dati dei decessi” [di… - lungonelli : RT @CarloVerdelli: Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana per n… - WRicciardi : RT @CarloVerdelli: Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana per n… -