Bollettino Covid di oggi, 12 gennaio 2022: 196.224 contagi e 313 morti. «Terapie intensive +18% in 7 giorni» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bollettino Covid di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022: ono 196.224 i contagi e 313 morti, dato che fa segnare il picco di vittime della quarta ondata. Ieri sono... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 gennaio 2022)di, mercoledì 12: ono 196.224 ie 313, dato che fa segnare il picco di vittime della quarta ondata. Ieri sono...

Advertising

CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - fattoquotidiano : Molti esperti chiedono di non pubblicare più il bollettino. Per Bassetti sono “falsati i dati dei decessi” [di… - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, 196.224 contagi e 313 morti: bollettino 12 gennaio - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 196.224 contagi e 313 morti: bollettino 12 gennaio - -