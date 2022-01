Bollettino Covid, Andrea Costa: “opportuno un aggiornamento dei dati” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bollettino Covid, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha detto: “opportuno un aggiornamento dei dati” In questi giorni si parla molto dell’aumento dei contagi dovuta alla variante Omicron, che fa segnare ogni giorno numeri altissimi di nuovi positivi. Il prof. Bassetti aveva lanciato la proposta di eliminare il Bollettino quotidiano e di passare a comunicazioni settimanali. Solo ieri sono stati rilevati oltre 220mila nuovi casi. #Covid19 – La situazione in Italia all’11 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/ZdsUFRlE1T — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 11, 2022 Sulla revisione del Bollettino Covid è d’accordo anche Andrea Costa, il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022), sottosegretario alla Salute, ha detto: “undei” In questi giorni si parla molto dell’aumento dei contagi dovuta alla variante Omicron, che fa segnare ogni giorno numeri altissimi di nuovi positivi. Il prof. Bassetti aveva lanciato la proposta di eliminare ilquotidiano e di passare a comunicazioni settimanali. Solo ieri sono stati rilevati oltre 220mila nuovi casi. #19 – La situazione in Italia all’11 gennaio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/ZdsUFRlE1T — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) January 11, 2022 Sulla revisione delè d’accordo anche, il ...

