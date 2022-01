Bollette e costo del grano: perché il prezzo della pasta aumenterà del 38% a gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il prezzo della pasta va verso un rincaro-monstre. A causa della fiammata del prezzo del grano e dell’aumento della bolletta energetica. E quindi un chilo di pasta che prima la grande distribuzione acquistava a 1,10 euro adesso ne costa 1,40. E a fine gennaio arriverà a 1,52. A dirlo è Vincenzo Divella, amministratore delegato del gruppo pugliese, in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore: «I primi 30 centesimi li abbiamo dovuti chiedere dopo l’estate, per far fronte all’aumento vertiginoso del costo della nostra principale materia prima, cioè il grano. Tra giugno e oggi, il prezzo del grano alla borsa di Foggia è cresciuto del 90%. Un rincaro che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilva verso un rincaro-monstre. A causafiammata deldele dell’aumentobolletta energetica. E quindi un chilo diche prima la grande distribuzione acquistava a 1,10 euro adesso ne costa 1,40. E a finearriverà a 1,52. A dirlo è Vincenzo Divella, amministratore delegato del gruppo pugliese, in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore: «I primi 30 centesimi li abbiamo dovuti chiedere dopo l’estate, per far fronte all’aumento vertiginoso delnostra principale materia prima, cioè il. Tra giugno e oggi, ildelalla borsa di Foggia è cresciuto del 90%. Un rincaro che ...

