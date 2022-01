BMW M3 - La berlina per il Mondiale Turismo

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quella che debuttò al Salone di Francoforte del 1985 non era una Serie 3 E30 qualunque, abbellita soltanto di alcune appendici aerodinamiche: sviluppata in collaborazione con il reparto Motorsport, doveva essere utilizzata per correre, soprattutto nel Campionato. L'allegato J del regolamento sportivo internazionale imponeva di costruire almeno 5.000 esemplari in 12 mesi consecutivi per ottenere l'omologazione, in questo caso di Gruppo A. La BMW M3, quindi, doveva pure essere adatta all'uso stradale, oltre ad attrarre clienti dal piede pesante. Punta alla leggerezza. Le modifiche estetiche si ridussero alle minigonne, agli archi passaruota allargati, allo spoiler posteriore e ai cerchi in lega BBS da 15. Sotto il cofano, la scelta dei tecnici tedeschi fu dettata soprattutto da questioni di peso: si scelse il blocco del 4 cilindri M10 ...