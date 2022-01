Bilancio Inter, rosso da record: perdite per 245,6 milioni di euro (mai un disavanzo così alto in Italia) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prima Comunicazione riporta i risultati dello studio ‘The european Champions Report” di KPMG Football Benchmark. Uno stadio sulle perdite del calcio in tempi di Covid. Analizza le performance economiche dei club campioni d’Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia, Olanda, Portogallo e Turchia. Questo il passaggio sull’Inter: In crescita (+19% anno su anno) anche i ricavi totali dell’Inter pari a 347 milioni di euro, che tuttavia fanno registrare una perdita netta di 245,6 milioni di euro (la più alta mai registrata da una squadra di calcio Italiana). Pesano la crescita dei costi operativi, i ricavi legati alle presenze allo stadio in occasione delle partite e i bassi ricavi da player trading, che fanno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Prima Comunicazione riporta i risultati dello studio ‘Thepean Champions Report” di KPMG Football Benchmark. Uno stadio sulledel calcio in tempi di Covid. Analizza le performance economiche dei club campioni d’Inghilterra, Francia, Germania, Spagna,, Olanda, Portogallo e Turchia. Questo il passaggio sull’: In crescita (+19% anno su anno) anche i ricavi totali dell’pari a 347di, che tuttavia fanno registrare una perdita netta di 245,6di(la più alta mai registrata da una squadra di calciona). Pesano la crescita dei costi operativi, i ricavi legati alle presenze allo stadio in occasione delle partite e i bassi ricavi da player trading, che fanno ...

Advertising

GoalItalia : Inter e Juventus si affronteranno per la quarta volta in una finale secca: bilancio in favore dei bianconeri ??… - napolista : Bilancio Inter, rosso da record: perdite per 245,6 milioni di euro (mai un disavanzo così alto in Italia) Il repor… - AlbOr_EsSence : Juve-Inter, dirige Doveri: per lui già due Derby d'Italia, il bilancio - massimo_macs : Prime notizie per il bilancio Inter 2021/22… Obiettivo chiudere a -100 (cit stampa) Cazzo ma ancora 100 mil di pe… - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Dall’Atletico Madrid all’Inter, profondo rosso a bilancio per i campioni nazionali 20/21 secondo uno studio KPMG: si sal… -