Biathlon | IBU Cup Brezno-Osrblie II 2022 | nella short individual 8° Daniele Cappellari | 16ma Hannah Auchentaller

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si sono svolte ledi IBU Cup 2021-di, andate in scena oggi adII, in Slovacchia: successi per la tedesca Janina Hettich e per il norvegese Vetle Paulsen. In casa Italia i migliori sono stati, 8°, ed15 kmmaschile vittoria del norvegese Vetle Paulsen in 36:35.0 (due errori), con 5.9 sul connazionale Martin Femsteinevik (zero errori) e 13.4 sul tedesco Justus Strelow (due errori). Tra gli azzurri 8°a 27.6 (un errore), 25° Patrick Braunhofer a 1:50.2 (due errori), 38° David Zingerle a ...