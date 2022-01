Biathlon | Dorothea Wierer si sblocca! Fondamentale 3° posto nella sprint di Ruhpolding Domina Elvira Oeberg

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)si impone7.5 kmdi, che dà il via per le donne alla sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di: la svedese vince davanti alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland ed all’azzurra. Va a punti e si qualifica all’inseguimento di domenica Federica Sanfilippo, restano fuori dalle prime 60 Samuela Comola, Michela Carrara e Lisa Vittozzi. In tante trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono la migliore è la svedese, che rifila 5?0 alla norvegese Marte Olsbu Roeiseland e 5?2 alla francese Justine Braisaz-Bouchet. Tra le azzurri fanno 5/5e Samuela Comola, mentre c’è un errore per Federica ...

Eurosport_IT : FINALMENTE DOROTHEA ?????? Wierer con una ottima prestazione a Ruhpolding (10 su 10 dal poligono) ottiene il primo po… - nicolebee91 : RT @Eurosport_IT: FINALMENTE DOROTHEA ?????? Wierer con una ottima prestazione a Ruhpolding (10 su 10 dal poligono) ottiene il primo podio st… - Jo_rdye00 : ??: Considerando che al momento Elvira è una sorta di 'cyborg' sugli sci, e che Roeiseland ... beh quest'anno è Roe… - alpinoalmare : RT @neveitalia: Questa è la vera Dorothea Wierer: 3° posto nella Sprint di Ruhpolding dove trionfa Elvira Oeberg #biathlon #12Gennaio https… - Forelsket0799 : RT @Eurosport_IT: FINALMENTE DOROTHEA ?????? Wierer con una ottima prestazione a Ruhpolding (10 su 10 dal poligono) ottiene il primo podio st… -

La nuova classifica di Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di biathlon aggiornata dopo la sprint di Ruhpolding in Germania. Una gara che finalmente sorride all'Italia, visto che Dorothea Wierer è terza e torna a regalare un podio al movimento azzurro.