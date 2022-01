Benevento, i convocati per il Monza: recuperi e assenze per il big match (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabio Caserta, al termine della seduta odierna di allenamento, ha diramato l’elenco dei calciatori convocati del Benevento per il match di domani sera contro il Monza. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha annunciato l’assenza di Gianluca Lapadula, il bomber del Perù ha deciso di forzare la mano chiedendo la cessione e dunque non sarà della contesa. Un problema in più per l’allenatore di Melito di Porto Salvo che dovrà fare a meno, oltre che dello squalificato Viviani, anche di Pastina, Basit, Elia, Improta e Di Serio. Tornano a disposizione Foulon e Letizia. Di seguito l’elenco dei 23 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fabio Caserta, al termine della seduta odierna di allenamento, ha diramato l’elenco dei calciatoridelper ildi domani sera contro il. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha annunciato l’assenza di Gianluca Lapadula, il bomber del Perù ha deciso di forzare la mano chiedendo la cessione e dunque non sarà della contesa. Un problema in più per l’allenatore di Melito di Porto Salvo che dovrà fare a meno, oltre che dello squalificato Viviani, anche di Pastina, Basit, Elia, Improta e Di Serio. Tornano a disposizione Foulon e Letizia. Di seguito l’elenco dei 23 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 ...

