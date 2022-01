Beneficenza: alla Fashion Opera l’attrice Francesca Brandi e Beatrice Star, la presentatrice più giovane d’Italia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l’attrice Francesca Brandi e la piccola attrice e modella Beatrice Star, di soli 7 anni e mezzo, la presentatrice più giovane d’Italia. Sono loro la nuova coppia, inaspettata e non convenzionale, di cui si è tanto parlato lo scorso dicembre nel mondo dello showbiz romano. La coppia Beatrice e Francesca scoperta sui social dall’event planner di Infiniti Eventi, è stata ideata , per condurre questo importante evento di Beneficenza, creando una novità vincente e ottenendo dei riscontri emozionanti e inaspettati. Insieme le due artiste hanno presentato “Fashion Opera”, una serata di Beneficenza con donazioni in favore dell’AIL, l’Associazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)e la piccola attrice e modella, di soli 7 anni e mezzo, lapiù. Sono loro la nuova coppia, inaspettata e non convenzionale, di cui si è tanto parlato lo scorso dicembre nel mondo dello showbiz romano. La coppiascoperta sui social dall’event planner di Infiniti Eventi, è stata ideata , per condurre questo importante evento di, creando una novità vincente e ottenendo dei riscontri emozionanti e inaspettati. Insieme le due artiste hanno presentato “”, una serata dicon donazioni in favore dell’AIL, l’Associazione ...

