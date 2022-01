Belen, sorpresa in aeroporto: c’è De Martino ad attenderla. Ritorno di fiamma? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Belen Rodriguez è tornata single e si è regalata una vacanza in Uruguay. Sono queste le notizie degli ultimi giorni, con tanto di flirt con il “Pocho” Lavezzi, subito smentito dall’ex giocatore del Napoli. La sorpresa, però, c’è stata al rientro in Italia della showgirl argentina. Ad attenderla all’aeroporto di Milano non c’era Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, ma bensì Stefano De Martino. Stando a quanto pubblicato da Oggi, il ballerino e presentatore televisivo avrebbe accompagnato Belen in aeroporto anche in occasione del viaggio di andata. Un possibile Ritorno di fiamma? Il feeling, stando alle foto, sembrerebbe esserci e i due sono sempre rimasti in contatto e in buoni rapporti per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano –Rodriguez è tornata single e si è regalata una vacanza in Uruguay. Sono queste le notizie degli ultimi giorni, con tanto di flirt con il “Pocho” Lavezzi, subito smentito dall’ex giocatore del Napoli. La, però, c’è stata al rientro in Italia della showgirl argentina. Adall’di Milano non c’era Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, ma bensì Stefano De. Stando a quanto pubblicato da Oggi, il ballerino e presentatore televisivo avrebbe accompagnatoinanche in occasione del viaggio di andata. Un possibiledi? Il feeling, stando alle foto, sembrerebbe esserci e i due sono sempre rimasti in contatto e in buoni rapporti per ...

anteprima24 : ** #Belen, sorpresa in #Aeroporto: c'è De Martino ad attenderla. Ritorno di fiamma? ** - reinadelnulla : mi fanno volare i giornali di gossip che si stupiscono di Belen e Stefano insieme e la propongono pure come notizia… - wordmale : Vorrei dire alle pazze di Salvatore che come sorpresa la madre gli ha portato STEFANO DE MARTINO non BELEN..dai fat… - EmaGranvillano : Se mia madre me porta a #CePostaPerTe ed invece de Belen o della Leotta me fa trovare come sorpresa De Martino, la… - peppucciocondor : Ma che sorpresa e Stefano DiMartino? Avrei capito Belen o Miriam Leone #CePostaPerTe -