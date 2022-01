Belen Rodriguez | ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Le foto del riavvicinamento

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Potrebbe esserci in corso unditra gli ex coniugi storici,De. E il sospetto nasce spontaneo, dal momento che i due genitori vip di Santiago sono stati immortalati in alcuni scatti dai paparazzi, mentre erano in atteggiamenti complici al rientro dicita da un viaggio. Nel frattempo, i beninformati danno per certa la rottura tra l’argentina e il suo ultimo compagno, Antonino Spinalbese, che lei ha da poco reso padre della sua secondogenita.lascia l’Italia ed è polemica sui figli: lei reagisce piccata Esplode una nuova querelle per la modella argentina, per la messa in discussione ...