Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme senza Santiago e i fan iniziano a sognare (Foto) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono stati molti i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a chiedersi: è un ritorno di fiamma o solo un incontro di due ex? A lanciare la notizia di un probabile ritorno di fiamma tra i due è stato il sito Whoopsee che ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti che ritraggono Belen e Stefano insieme. I due sono stati paparazzati all’aeroporto, al ritorno di Belen da una vacanza in Sudamerica, e nello specifico è Stefano ad attenderla agli arrivi e a spingere il carrello dei bagagli. Successivamente invece il ballerino è salito sull’auto di Belen e ha guidato fino a casa sua a Milano, come mostrano le Foto riportate da Whoopsee: Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”? ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono stati molti i fan diDea chiedersi: è un ritorno di fiamma o solo un incontro di due ex? A lanciare la notizia di un probabile ritorno di fiamma tra i due è stato il sito Whoopsee che ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti che ritraggono. I due sono statiall’aeroporto, al ritorno dida una vacanza in Sudamerica, e nello specifico èad attenderla agli arrivi e a spingere il carrello dei bagagli. Successivamente invece il ballerino è salito sull’auto die ha guidato fino a casa sua a Milano, come mostrano leriportate da Whoopsee: Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”? ...

