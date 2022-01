Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme all'aeroporto: la foto al rientro dalla vacanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati insieme e lo scatto sta facendo il giro del web. La showgirl argentina, che sembra aver dimenticato il papà di sua figlia Antonino... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Desono statigrafatie lo scatto sta facendo il giro del web. La showgirl argentina, che sembra aver dimenticato il papà di sua figlia Antonino...

Advertising

IsaeChia : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzanti insieme senza Santiago e i fan iniziano a sognare (Foto) Il ball… - riveacorymbosa : Credo che per Nicola non potrebbe andar bene nemmeno Belen Rodriguez in quanto troppo vecchia e oramai e poco piacente. #uominiedonne - infoitcultura : Belen Rodriguez è stata tradita? La dichiarazione spiazzante della showgirl - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme: al rientro dall’Uruguay l’argentina trova l’ex marito - infoitcultura : Belen Rodriguez: la dichiarazione shock sulla sua vita privata -