Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è di nuovo amore? Le foto alimentano le speranze dei fan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Certi gossip non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Uno di questi è quello che vede Stefano De Martino di nuovo in coppia, paparazzati in atteggiamenti complici, vicini in momenti intimi. Adesso, dopo l’ennesima rottura della Rodriguez (questa volta con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì) la Rodriguez sembrava essere tornata single, ma alcune foto che la ritraggono in aeroporto con l’ex Stefano De Martino potrebbero far sorgere il sospetto che la madre di tutte le minestre riscaldate sia stata tirata fuori dal frigorifero. Belen, ritorno dalla vacanza e accoglienza in aeroporto Belen è appena tornata da una vacanza in Uruguay trascorsa al fianco di un’amica: giorni di relax e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Certi gossip non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Uno di questi è quello che vedeDediin coppia, paparazzati in atteggiamenti complici, vicini in momenti intimi. Adesso, dopo l’ennesima rottura della(questa volta con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì) lasembrava essere tornata single, ma alcuneche la ritraggono in aeroporto con l’exDepotrebbero far sorgere il sospetto che la madre di tutte le minestre riscaldate sia stata tirata fuori dal frigorifero., ritorno dalla vacanza e accoglienza in aeroportoè appena tornata da una vacanza in Uruguay trascorsa al fianco di un’amica: giorni di relax e ...

Advertising

Methamorphose30 : comunque belen rodriguez e stefano saranno sempre legati in un modo o nell'altro - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Alessandra Mastronardi e Ross McCall, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, Da… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzanti insieme - Debina87 : RT @GretaSmara: In che senso possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?? - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme allaeroporto: la foto al rientro dalla vacanza - #Belen #Rodriguez… -