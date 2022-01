Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme! Beccati così, le foto parlano chiaro: fan al settimo cielo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo una vacanza in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini, ad aspettarla in aeroporto il suo ex marito Stefano De Martino. #TUTTE LE foto A FINE ARTICOLO Belen Rodriguez pare abbia archiviato definitivamente la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, e dopo essere stata al centro della cronaca rosa per un flirt con Ezequiel Lavezzi, subito smentito, è stata paparazzata con il suo amore storico, il napoletano padre del suo primogenito Santiago. Whoopsee ha immortalato la (ex) coppia che si allontana dagli arrivi dell'aeroporto e va via in auto insieme. Le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme Gli occhi attenti di Whoopsee hanno beccato Belen ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo una vacanza in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini, ad aspettarla in aeroporto il suo ex maritoDe. #TUTTE LEA FINE ARTICOLOpare abbia archiviato definitivamente la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, e dopo essere stata al centro della cronaca rosa per un flirt con Ezequiel Lavezzi, subito smentito, è stata paparazzata con il suo amore storico, il napoletano padre del suo primogenito Santiago. Whoopsee ha immortalato la (ex) coppia che si allontana dagli arrivi dell'aeroporto e va via in auto insieme. LediDeinsieme Gli occhi attenti di Whoopsee hanno beccato...

Advertising

Novella_2000 : Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino? I due ex sono stati beccati insieme in aeroporto (FOTO) - twentyyearsgold : RT @panelelasalame: Il grande amore nella vita è solo e soltanto uno. Quello di Belen Rodriguez è Stefano De Martino. - GretaSmara : In che senso possibile ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?? - panelelasalame : Il grande amore nella vita è solo e soltanto uno. Quello di Belen Rodriguez è Stefano De Martino. - MondoTV241 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino riavvicinamento per il bene di Santiago? #belenrodriguez #stefanodemartino -