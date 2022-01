Belen Rodriguez e Stefano De Martino avvistati insieme: ritorno di fiamma? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in aeroporto. ritorno di fiamma per l’ex coppia? Dopo essersi lasciati alle spalle il matrimonio durante il primo lockdown, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati avvistati insieme in aeroporto. La nota e bella showgirl ha scelto lui come prima persona da rivedere dopo il suo viaggio in Uruguai con l’amica Patrizia Griffini. La news è un’esclusiva del sito Whoopsee, che scrive, mostrando Stefano e Belen insieme all’uscita dell’aeroporto con il carrello e i bagagli trasportati dall’ex marito di Belen: «Certi amori fanno dei giri immensi e poi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Dein aeroporto.diper l’ex coppia? Dopo essersi lasciati alle spalle il matrimonio durante il primo lockdown,Desono statiin aeroporto. La nota e bella showgirl ha scelto lui come prima persona da rivedere dopo il suo viaggio in Uruguai con l’amica Patrizia Griffini. La news è un’esclusiva del sito Whoopsee, che scrive, mostrandoall’uscita dell’aeroporto con il carrello e i bagagli trasportati dall’ex marito di: «Certi amori fanno dei giri immensi e poi ...

Advertising

361_magazine : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme in aeroporto. Ritorno di fiamma per l'ex coppia? - fanpage : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme in aeroporto - gossipblogit : Belen avvistata di nuovo insieme a Stefano: ritorno di fiamma in atto? - clubdoria46 : #Belen #Rodriguez manda in paradiso i suoi fan. Ecco le foto hot - Mela40381779 : #Sanremo2022 ma Anna Falchi,Belen Rodriguez,la Ferilli,Sabrina Salerno e Cristina D'Avena non potevano condurre ? -