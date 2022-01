Belen e Stefano De Martino sempre più vicini, una foto li incastra: "Ecco come sono stati beccati" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Belen e Stefano sono tornati insieme? I due ex coniugi sono stati paparazzati all'aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare le foto è stato il portale "Whoopsee" che ha immortalato la showgirl argentina di ritorno dall'Uruguay, dove si è concessa una vacanza con la sua amica Patrizia Griffini. Le due donne hanno trascorso un po' di relax a Punta del Este, in un resort magnifico, godendosi pace, mare e tranquillità. Per Belen ci voleva proprio un momento di pausa, dopo la chiusura della relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. La loro storia d'amore è finita a ridosso delle feste natalizie, come riportano gli esperti di gossip. Gli scatti in questioni pubblicati da "Whoopsee" rivelano un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022)tornati insieme? I due ex coniugipaparazzati all'aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare leè stato il portale "Whoopsee" che ha immortalato la showgirl argentina di ritorno dall'Uruguay, dove si è concessa una vacanza con la sua amica Patrizia Griffini. Le due donne hanno trascorso un po' di relax a Punta del Este, in un resort magnifico, godendosi pace, mare e tranquillità. Perci voleva proprio un momento di pausa, dopo la chiusura della relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio. La loro storia d'amore è finita a ridosso delle feste natalizie,riportano gli esperti di gossip. Gli scatti in questioni pubblicati da "Whoopsee" rivelano un ...

