Belen e Stefano De Martino paparazzi insieme | l’ex “torna” dopo la rottura con Antonino – FOTO

JOSEPHINEDP98 : RT @marybursin: ma in che senso stefano va a prendere belen in aeroporto? sto tipo morendo - fiennesmp4 : stefano e belen - MathildaSacco : Io apprendendo questa notizia su Belen e Stefano : ???????????????????? - Cinzy08_ : Davvero Stefano e Belen di nuovo??nn so se ridere o piangere...io credo che siano solo puri e semplici amici visto… - esesapessi : Santiago se vede di nuovo Belen e Stefano tornare insieme -

Le foto dipossono dire tutto e niente. Ricordiamo infatti che la showgirl ed il conduttore condividono l'amore immenso per il loro primogenito, ma c'è chi spera in un ritorno di ...Ritorno di fiamma o semplice amicizia? Anche in quest'ultimo caso non ci sarebbe nulla di strano visto che hanno un figlio insieme, ma quando si parla della coppiaDe Martino in molti sperano nell'ennesimo ma pur sempre romantico ritorno di fiamma. Gli ex coniugi sono stati avvistati insieme all'aeroporto di Milano. Qui il conduttore di 'Bar ...Di ritorno dall’Uruguay Belen Rodriguez è stata paparazzata di nuovo in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino, che si è recato all’aeroporto di Malpensa per andare ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzi insieme: l’ex “torna” dopo la rottura con Antonino. E' lui a raccogliere i cocci?