Belen e Stefano De Martino paparazzati insieme, il feeling ri-decolla (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino: che per loro valgano davvero gli intramontabili versi di ‘Amici mai’ di Antonello Venditti? Quelli che recitano che ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano?’. I due ex coniugi sono stata paparazzati assieme all’aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare le foto è stato il portale Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Rodriguez eDe: che per loro valgano davvero gli intramontabili versi di ‘Amici mai’ di Antonello Venditti? Quelli che recitano che ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano?’. I due ex coniugi sono stataassieme all’aeroporto di Malpensa, Milano. A divulgare le foto è stato il portale

Advertising

LuciaFerraroEM : RT @hankerflorals: prima il drama sui ferragnez poi belen e stefano, ora sfera ebbasta diventa papà - giobeic : RT @adtoomuch: Stefano e Belén forse sono tornati insieme, i Ferragnez e le loro crisi momentanee, Sfera Ebbasta diventa papà, probabilment… - sonoila_ : Stefano e Belen, per me siete sempre stati VOI - amaiola27 : RT @Avdoreneil: E comunque secondo me Belen e Stefano sono destinati a stare insieme - Methamorphose30 : comunque belen rodriguez e stefano saranno sempre legati in un modo o nell'altro -