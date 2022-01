Beautiful anticipazioni | Thomas e il manichino | chi scopre la sua ossessione pericolosa?

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Faceva proprio bene Liam a preoccuparsi per la salute mentale di. Mentre Hope e Steffy continuano a credere che lo stilista stia bene e che non abbia nessun problema, le sue allucinazioni diventano sempre più forti.è sempre più convinto di sentire la voce di Hope e continua a credere che ilprenda vita. Dopo avergli chiesto di uccidere Liam, adesso ilgli sta dicendo di amarlo enon riesce a smettere di ascoltare quella voce. Ma che cosa succederà adesso? Qualcuno lo fermerà prima che sia troppo tardi? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani, 13 gennaio 2022. Un nuovo episodio della soap americana ci attende domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5 e le nostrevi ...

Hope crollerà nelle prossime puntate americane dia causa di nuovi tradimenti . Questa volta non c'entra nulla Liam Spencer , che continua a ... Le ultimeparlando di uno tsunami ...puntata 12 gennaio Nella puntata della soap opera statunitense "" in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 12 gennaio, le sollecitazioni da parte del manichino con le ...Per la giovane Logan non è previsto un periodo sereno: nelle prossime puntate che andranno in onda in America dovrà affrontare non poche delusioni ...Nelle nuove puntate di Beautiful Liam tradirà Hope con Steffy che, poco tempo dopo, scoprirà di essere incinta ...