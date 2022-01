(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Idevono rimanere a disposizione della comunità scientifica, che può così elaborarli per contribuire nei modi più diversi alla comprensione del fenomeno pandemico, in supporto della società e dei decisori. Ma sarebbe meglio se ivenissero informati periodicamente, non necessariamente quotidianamente, con un commento basato sulla competenza scientifica ma anche su una comunicazione adatta al grande pubblico, anziché in un quotidiano, asettico e talvolta inaccuratobombardamento diche non fornisce all’ascoltatore gli strumenti per comprendere cosa istanno dicendo”. Il fisico Robertoaccoglie parzialmente la proposta avanzata dal virologo Matteo Bassetti, contrario alla pubblicazione serale del report quotidiano sull’andamento della pandemia, ...

Advertising

alcinx : RT @HuffPostItalia: Battiston: 'Diamo i dati Covid giornalieri agli scienziati. Non bombardiamo i cittadini' - HuffPostItalia : Battiston: 'Diamo i dati Covid giornalieri agli scienziati. Non bombardiamo i cittadini' -

Ultime Notizie dalla rete : Battiston Diamo

Fanpage.it

Tra i molti studi che confermano questa concentrazione di controllo senza precedenti,uno ... Glattfelder e Stefano, in Svizzera, che rivela la sorprendente verità su come un piccolo ...Ma intanto c'è chi, come il fisico Roberto, fa notare che il picco di questi giorni è ... se noiquesti messaggi discordanti, rischiamo di non proteggere i cittadini". Anche per il ...Il fisico: "Al grande pubblico non serve un'informazione quotidiana e asettica. Meglio periodica e commentata" ...Per Bassetti il report giornaliero "mette l'ansia", mentre per Pregliasco "rappresenta la trasparenza". Battiston: "Meglio ogni 2-3 giorni". Sileri: "Importanti i ricoveri" ...