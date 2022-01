(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ricorda quanta fatica ci sia voluta per convincere Quentina farle un provino per, visto che il regista era contrario.svela di non essere stata la prima scelta di Quentinper. Tutt'altro. Il regista non laneppure, ma lei ha deciso di ignorare le sue idiosincrasie e ha avuto ragione. In, 45 anni, interpreta il ruolo di Bridget von Hammersmark, un'attrice tedesca che svolge la duplice attività di spia per ...

Advertising

bradipo22 : Ha spillato tè bollente la cara - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bastardi senza gloria, Diane Kruger: 'Tarantino non mi voleva alle audizioni. Ma io ho pensato 'Si fotta''… - GiovanniEmme01 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: riassunto della conferenza stampa di Draghi: 'doppio dosati e guariti con una dose, se siete in sc… - jazzbas : @Beppe_FF_ Bastardi e criminali. Bisogna andarli a prendere senza se e senza ma. Prenderli e rinchiuderli a vita. - OnceUponATeddy : RT @zingarella_a: @OnceUponATeddy @lucrii91 Potrei averlo scritto io. Bastardi infami senza cuore ed eccomi qua venduta, schiava delle loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastardi senza

Movieplayer.it

Diane Kruger svela di non essere stata la prima scelta di Quentin Tarantino pergloria . Tutt'altro. Il regista non la voleva neppure alle audizioni , ma lei ha deciso di ignorare le sue idiosincrasie e ha avuto ragione. Ingloria Diane Kruger , 45 ..."Gli indiani sono comunque dei" era stata la risposta del secondo "Bisogna essere ... Posso incontrarvi in India, ancheconferenza internazionale, ne vale la pena e sicuramente potremo ...Diane Kruger ricorda quanta fatica ci sia voluta per convincere Quentin Tarantino a farle un provino per Bastardi senza gloria, visto che il regista era contrario. Diane Kruger svela di non essere sta ...L’ennesimo film sulla F1, avrà come interprete Brad Pitt. Secondo il sito Deadline, che ha lanciato l'indiscrezione, Apple TV+ è ai dettagli per firmare un accordo con l’attore statunitense di Bastard ...