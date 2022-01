Bassetti: tra aprile e maggio fuori dalla pandemia. E ripete: il vaccino ti salva la vita (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15% di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato». Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15% di positivi, quindi circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato». Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un...

Advertising

rtl1025 : ???'Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla #pandemia. Spero potremo togliere le… - AndreaMontana77 : RT @SilvestriMd: 'Il dubbio comincia a insinuarsi nella comunità scientifica e tra i politici. A lanciare il sasso, come gli capita spesso,… - danielesoldi68 : RT @rtl1025: ???'Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla #pandemia. Spero potremo togliere le #mascherin… - TeresaChiara98 : RT @rtl1025: ???'Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla #pandemia. Spero potremo togliere le #mascherin… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ???'Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla #pandemia. Spero potremo togliere le #mascherin… -