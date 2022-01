Basket | ufficiale il nuovo acquisto di Treviso | arriva l’estone Mikk Jurkatamm

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se ne parlava da giorni, ma ora èta anche l’ufficialità, con la Nutribulletche ha messo a segno uncolpo di mercato, ingaggiando, il quale potrà giocare con lo status di italiano, avendo svolto due anni di settore giovanile con la Virtus Bologna. Classe 2000,to nel Bel Paese a soli quindici anni nella società felsinea, è poi passato in prestito a Ravenna, prima di disputare 18 partite tra le fila di Cento, sempre in Serie A2. In questa prima parte di stagione si è invece accasato al TTÜ KK di Tallin.rimpiazzerà dunque il giovanissimo Davide Casarin, che sarà trasferito a Verona, via Venezia, mentresi è già unito ai compagni e si appresta a scendere in campo già ...

Se ne parlava da giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità, con la Nutribullet Treviso che ha messo a segno un nuovo colpo di mercato, ingaggiando l'estone Mikk Jurkatamm, il quale potrà giocare c ...