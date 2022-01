Basket, Eurolega femminile: Reyer Venezia sconfitta in casa dalle lettoni del TTT Riga (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ scesa in campo solo l’Umana Reyer Venezia per l’undicesima giornata di Eurolega di Basket femminile. Le ragazze di Andrea Mazzon vengono sconfitte al Taliercio di Mestre per 54-62 dalle lettoni del TTT Riga, nonostante siano rimaste in partita per buona parte del match senza però trovare il guizzo necessario per riacciuffare le avversarie.Alle padrone di casa non bastano i 12 punti di Thornton e i 10 di Francesca Pan, insieme agli 8 di Yvonne Anderson. Per Riga, invece, ben 18 punti di Thomas e 11 di Pulvere. Partenza lampo delle ospiti che vanno subito sullo 0-5 con cinque punti consecutivi di Chantelle Handy. La bomba di Pulvere fissa poi lo 0-8 dopo nemmeno 2? dalla palla a due, con le padrone di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ scesa in campo solo l’Umanaper l’undicesima giornata didi. Le ragazze di Andrea Mazzon vengono sconfitte al Taliercio di Mestre per 54-62del TTT, nonostante siano rimaste in partita per buona parte del match senza però trovare il guizzo necessario per riacciuffare le avversarie.Alle padrone dinon bastano i 12 punti di Thornton e i 10 di Francesca Pan, insieme agli 8 di Yvonne Anderson. Per, invece, ben 18 punti di Thomas e 11 di Pulvere. Partenza lampo delle ospiti che vanno subito sullo 0-5 con cinque punti consecutivi di Chantelle Handy. La bomba di Pulvere fissa poi lo 0-8 dopo nemmeno 2? dalla palla a due, con le padrone di ...

