Basket, Champions League 2021/2022: Treviso-Lavrio 87-72, cronaca e tabellino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Importante vittoria per la Nutribullet Treviso, che in gara-1 dei play-in di Champions League 2021/2022 ha battuto tra le mura amiche del PalaVerde i greci del Lavrio Megabolt con il punteggio di 87-72. Una prestazione autoritaria quella degli uomini di coach Menetti, che adesso avranno a disposizione due match point per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Grandi protagonista Sims, autore di 22 punti ma in ottima compagnia con i 19 di Dimsa e i 18 di Russell. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE REGOLAMENTO e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN Champions League 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE La cronaca – Poca continuità da una parte e dall’altra in avvio di partita, con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Importante vittoria per la Nutribullet, che in gara-1 dei play-in diha battuto tra le mura amiche del PalaVerde i greci delMegabolt con il punteggio di 87-72. Una prestazione autoritaria quella degli uomini di coach Menetti, che adesso avranno a disposizione due match point per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Grandi protagonista Sims, autore di 22 punti ma in ottima compagnia con i 19 di Dimsa e i 18 di Russell. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE REGOLAMENTO e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE La– Poca continuità da una parte e dall’altra in avvio di partita, con ...

Advertising

Luxgraph : Champions, Treviso domina gara uno con il Lavrio: 87-72 - sportface2016 : #Basket #ChampionsLeague Vittoria per #Treviso in gara-1 del play-in - zazoomblog : LIVE – Treviso-Lavrio 74-61 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Lavrio #74-61… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Lavrio 44-36 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Lavrio #44-36… - zazoomblog : LIVE – Treviso-Lavrio 20-18 basket Champions League 2021-2022 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Lavrio #20-18… -