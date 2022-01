Banca Mediolanum, nuovo fondo di investimento per l'economia circolare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BASIGLIO (MILANO) (ITALPRESS) – Banca Mediolanum lancia il nuovo fondo Mediolanum Circular Economy Opportunities Banca Mediolanum ha annunciato il lancio del fondo Mediolanum Circular Economy Opportunities, la nuova soluzione di investimento di Mediolanum International Funds Ltd (MIFL) orientata a un modello di economia circolare in grado di coniugare nel tempo valore, sostenibilità e crescita.Il nuovo comparto azionario di Mediolanum Best Brands presenta una strategia azionaria globale finalizzata a conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, con l'obiettivo primario di realizzare un investimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) BASIGLIO (MILANO) (ITALPRESS) –lancia ilCircular Economy Opportunitiesha annunciato il lancio delCircular Economy Opportunities, la nuova soluzione didiInternational Funds Ltd (MIFL) orientata a un modello diin grado di coniugare nel tempo valore, sostenibilità e crescita.Ilcomparto azionario diBest Brands presenta una strategia azionaria globale finalizzata a conseguire un apprezzamento del capitale nel lungo periodo, con l'obiettivo primario di realizzare un...

