Bambino assente da scuola, in giustificazione 'paura Covid' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) 'paura del Covid'. Questo c'era scritto in una giustificazione presentata da un bambino e firmata dai genitori dopo l'assenza a scuola di un giorno, dovuta appunto alla paura di contrarre il virus.

