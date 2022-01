Bambina, 5 anni, risale un dirupo a piedi nudi e ferita per salvare la sua famiglia dopo un incidente (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando Angela Shymanski è uscita di strada con la sua auto nella quale erano presenti i suoi due bambini sui sedili posteriori, la famiglia si è ritrovata in una situazione pericolosa. Angela e i suoi figli, Lexi e Peter, stavano tornando a casa da una vacanza di famiglia a Calgary. Purtroppo Angela si è addormentata al volante. Ha perso il controllo dell’auto ed è uscita di strada finendo in un dirupo di 12 metri delle Canadian Rockies. Lexi, 5 anni, è rimasta a penzoloni, trattenuta solamente dalla cintura del suo seggiolino. Sua madre era in pericolo di vita, era cosciente ma aveva rotto schiena, costole e aveva ferite interne. Il suo fratellino Peter, 10 settimane, aveva una ferita alla testa e sanguinava. YouTubeIn quel momento la piccola Lexi non solo è riuscita a liberarsi dalla ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando Angela Shymanski è uscita di strada con la sua auto nella quale erano presenti i suoi due bambini sui sedili posteriori, lasi è ritrovata in una situazione pericolosa. Angela e i suoi figli, Lexi e Peter, stavano tornando a casa da una vacanza dia Calgary. Purtroppo Angela si è addormentata al volante. Ha perso il controllo dell’auto ed è uscita di strada finendo in undi 12 metri delle Canadian Rockies. Lexi, 5, è rimasta a penzoloni, trattenuta solamente dalla cintura del suo seggiolino. Sua madre era in pericolo di vita, era cosciente ma aveva rotto schiena, costole e aveva ferite interne. Il suo fratellino Peter, 10 settimane, aveva unaalla testa e sanguinava. YouTubeIn quel momento la piccola Lexi non solo è riuscita a liberarsi dalla ...

Advertising

raffaellapaita : 'La scuola calcio non ammette le bambine' le era stato detto ma la piccola Clementina a 8 anni non si è arresa. Ogg… - Camilla_SCK_ : RT @itsadebora: Non so voi ma io sto sclerando solo al pensiero di quei due che si tengono una bambina di due anni in casa! Le pappe, le ni… - ChiccaBis : RT @annamariamoscar: A sorpresa la madre le adotta in cane che voleva, le lacrime di una bambina di 10 anni - camillaaaa01 : RT @itsadebora: Non so voi ma io sto sclerando solo al pensiero di quei due che si tengono una bambina di due anni in casa! Le pappe, le ni… - Hkhandekerem : RT @itsadebora: Non so voi ma io sto sclerando solo al pensiero di quei due che si tengono una bambina di due anni in casa! Le pappe, le ni… -