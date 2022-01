Azimut, nel 2021 utile oltre i 600 mln: il migliore mai realizzato nella storia del gruppo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sulla base dei primi dati di sintesi e delle stime dei risultati del 2021, Azimut prevede di chiudere il bilancio 2021 con il miglior utile netto consolidato della storia del gruppo, compreso fra 600 e 605 milioni di euro, superiore alla guidance fornita al mercato (pari a 350 – 500 milioni di euro). La forchetta di utile netto, precisa Azimut in una nota, non include il riallineamento dell’avviamento in Italia, precedentemente contabilizzato per circa 30 milioni di euro, a seguito della facoltà di revoca esercitata ai sensi della legge di Bilancio. “Alla fine del 2021 – si legge nella nota aziendale -, il patrimonio del business estero ha raggiunto il 40% del totale, e la contribuzione all’EBITDA gestionale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sulla base dei primi dati di sintesi e delle stime dei risultati delprevede di chiudere il bilanciocon il migliornetto consolidato delladel, compreso fra 600 e 605 milioni di euro, superiore alla guidance fornita al mercato (pari a 350 – 500 milioni di euro). La forchetta dinetto, precisain una nota, non include il riallineamento dell’avviamento in Italia, precedentemente contabilizzato per circa 30 milioni di euro, a seguito della facoltà di revoca esercitata ai sensi della legge di Bilancio. “Alla fine del– si leggenota aziendale -, il patrimonio del business estero ha raggiunto il 40% del totale, e la contribuzione all’EBITDA gestionale ...

