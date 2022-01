Avete mai visto la sorella di Nathaly Caldonazzo? Resterete senza parole (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo è una concorrente del GF Vip, sapete che ha una sorella ed è anche molto nota? Il Grande Fratello Vip sta conquistando i telespettatori. La finale è fissata il 14 marzo. visto il prolungamento del reality, in casa, sono stati fatti entrare nuovi concorrenti. Un modo per riaccendere un po’ l’atmosfera, e così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una concorrente del GF Vip, sapete che ha unaed è anche molto nota? Il Grande Fratello Vip sta conquistando i telespettatori. La finale è fissata il 14 marzo.il prolungamento del reality, in casa, sono stati fatti entrare nuovi concorrenti. Un modo per riaccendere un po’ l’atmosfera, e così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

massimilianotv : Siamo alla metà del nostro viaggio ed è tutto meraviglioso come il tema di questa puntata in cui proveremo a capire… - jvstfreedom : vi assicuro che non siamo tutti mostri, c'è gente come me tranquillissima che non farebbe mai niente di male e risp… - imdennispirillo : ma voi avete mai vinto a “Sei un drago” senza morire? perché sennò siete degli dei - scruta_vendetta : Chiedo alla @fipeconf di spiegare come mai, anche grazie al super marchio verde ??, gli esercizi sono chiusi e tanti… - sonodiocactus : RT @tuberifreschi: Avete mai notato che si vedono un sacco di post motivazionali tipo 'se siete donne bisessuali in una relazione con un uo… -