Australia, ulteriori indagini su Djokovic: adesso rischia fino a cinque anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Australia avvia ulteriori indagini su Novak Djokovic. Il tennista serbo ha ammesso gli errori commessi e i guai non sono finiti, in patria come in Australia. “I funzionari dell’immigrazione Australiana stanno esaminando una serie di errori e discrepanze sui documenti di viaggio e quelli sul Covid di Novak Djokovic, dopo che la star del tennis si è scusata per aver preso parte a un’intervista ai media mentre era consapevolmente positiva al coronavirus“. Lo scrive il quotidiano Australiano The Age, spiegando che l'”indagine del Dipartimento degli affari interni sulla star del tennis si è ampliata fino a includere la sua violazione dei requisiti di isolamento in Serbia, le dichiarazioni errate sul suo modulo di iscrizione al viaggio e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’avviasu Novak. Il tennista serbo ha ammesso gli errori commessi e i guai non sono finiti, in patria come in. “I funzionari dell’immigrazionena stanno esaminando una serie di errori e discrepanze sui documenti di viaggio e quelli sul Covid di Novak, dopo che la star del tennis si è scusata per aver preso parte a un’intervista ai media mentre era consapevolmente positiva al coronavirus“. Lo scrive il quotidianono The Age, spiegando che l'”indagine del Dipartimento degli affari interni sulla star del tennis si è ampliataa includere la sua violazione dei requisiti di isolamento in Serbia, le dichiarazioni errate sul suo modulo di iscrizione al viaggio e ...

