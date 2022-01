Auriemma: “Il Napoli ha preso un calciatore fortissimo. Spalletti il migliore” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Raffaele Auriemma parla del Napoli e lo negli studi di Tele A, il giornalista punta molto sul rientro in campo di Victor Osimhen, oramai guarito dopo l’operazione allo zigomo. Secondo Auriemma il Napoli “ha preso un giocatore di livello assoluto ed è Victor Osimhen, in giro per l’Europa ce ne saranno tre come lui. Ora la speranza è che possa giocare con maggiore frequenza”. Proprio gli infortuni di Osimhen hanno innescato la provocazione di un tifoso, a cui il nigeriano ha risposto in maniera furiosa su twitter. Intanto Osimhen si prepara al ritorno in campo e secondo Auriemma, la squadra di Spalletti non può “pensare di vincere senza il nigeriano. Ma anche lui deve imparare ad essere meno spericolato, imparare a gestire le forze fisiche ed i momenti della partita“. Il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Raffaeleparla dele lo negli studi di Tele A, il giornalista punta molto sul rientro in campo di Victor Osimhen, oramai guarito dopo l’operazione allo zigomo. Secondoil“haun giocatore di livello assoluto ed è Victor Osimhen, in giro per l’Europa ce ne saranno tre come lui. Ora la speranza è che possa giocare con maggiore frequenza”. Proprio gli infortuni di Osimhen hanno innescato la provocazione di un tifoso, a cui il nigeriano ha risposto in maniera furiosa su twitter. Intanto Osimhen si prepara al ritorno in campo e secondo, la squadra dinon può “pensare di vincere senza il nigeriano. Ma anche lui deve imparare ad essere meno spericolato, imparare a gestire le forze fisiche ed i momenti della partita“. Il ...

