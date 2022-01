Aumentano i nuovi contagi, oggi nelle Marche sono 2.393. Quattro i morti, il più giovane aveva 49 anni. Ricoveri: +16. Province, ecco dove ... (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Pare certo ormai che la prossima settimana le Marche restino in zona gialla, tranne una improvvisa fiammata del virus, sempre in agguato con i numeri di nuovi positivi e incidenza comunque in ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ANCONA - Pare certo ormai che la prossima settimana lerestino in zona gialla, tranne una improvvisa fiammata del virus, sempre in agguato con i numeri dipositivi e incidenza comunque in ...

Advertising

StefaniaFalone : Covid, in Germania i contagi aumentano nonostante le misure: 80.430 i nuovi positivi, è nuovo record. In Inghilterr… - damorantonio : RT @erretti42: Covid, in Germania i contagi aumentano nonostante le misure: 80.430 i nuovi positivi, è nuovo record. In Inghilterra quasi 4… - infoitinterno : Coronavirus, aumentano ancora i decessi: 313 in un giorno. I nuovi contagi sono 196.224 - erretti42 : Covid, in Germania i contagi aumentano nonostante le misure: 80.430 i nuovi positivi, è nuovo record. In Inghilterr… - UmbriaDomani : Tre nuovi decessi Covid in Umbria, aumentano i ricoveri e 2.680 contagi. E' scattato lo 'scenario 5'… -