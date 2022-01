Aumentano i nuovi contagi | oggi nelle Marche sono 2 393 Quattro i morti | il più giovane aveva 49 anni Province | ecco dove il virus corre

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, aumentano ancora i decessi: 313 in un giorno. I nuovi contagi sono 196.224 - erretti42 : Covid, in Germania i contagi aumentano nonostante le misure: 80.430 i nuovi positivi, è nuovo record. In Inghilterr… - UmbriaDomani : Tre nuovi decessi Covid in Umbria, aumentano i ricoveri e 2.680 contagi. E' scattato lo 'scenario 5'… - infoitinterno : Aumentano i nuovi contagi, oggi nelle Marche sono 2.393. Province, ecco dove il virus corre di più. Incidenza - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: 850 nuovi casi in Ciociaria, più di 6.500 | -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano nuovi

Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in un giorno 196.224 icasi di Covid ...le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +242 (ieri +727), per un ...... 196.224 contagi e 313 morti: i dati per regione 12 gennaio 12 Gennaio 2022 Sono 196.224 i... Read More Primo Piano Covid Italia,ricoveri in ospedale sia intensiva che non critica 12 ...In Europa, secondo il bollettino settimanale della Organizzazione mondiale della sanità, emerge che il numero di nuovi casi ha continuato ad aumentare anche nell'ultima settimana. Ci sono sati in 7 ...I quasi 400 morti in Inghilterra, le restrizioni prorogate in Grecia, il record di contagi in Portogallo, la discussione sull’obbligo vaccinale in Belgio. Ma soprattutto la situazione in Germania, dov ...